Hinchas de la UC le ofrecen combos a Guarello en San Carlos de Apoquindo

Esta tarde de domingo, un grupo se acercó a la caseta de radio ADN para increpar a Juan Cristóbal Guarello en medio del partido entre Universidad Católica y O’Higgins.

El comentarista de la emisora se refirió al hecho en vivo y en directo:

“Es parte de la enfermedad de este país, barrabravas de arriba y de abajo. Voy a bajar a conversar a ver qué quieren”, comentó el periodista luego de que el Tigre Cruces, conductor del espacio, advirtiera que “nos están ofreciendo golpes, pero no vamos a entrar en eso”, mientras Alberto Jesús López le dijo a Guarello que “te insultan, te apuntan”.

Un grupo lo acusaba de “facho” por su condena al actuar de los barrasbravas mientras que otro de ser “instigador” de la violencia.

“A los 27 años el Mono Alé me puso un cuchillo en el cogote en un entrenamiento de Universidad de Chile. Les puedo hablar de las barras bravas. El señor Pancho Malo se me paseaba por la puerta de la casa, les puedo hablar de las barras bravas a estos señores. Yo no le tengo a la barrabrava de allá, ni a los barrabravas de acá (preferencial). Que les quede claro. Ahora uno me dice facho. Este país cagó, o estai a favor de matar a todos o estai a favor de quemar todo. Esa no es gente con problema de accesos a la educación. Después nos extrañamos. Este país esta enfermo, tiene el espíritu podrido”, reflexionó el periodista.

"Vengo al estadio del año ‘74. No fui en la Unidad Popular, quizás sí, no me acuerdo. Fui durante toda la dictadura, fui siempre, con crisis económica, protestas en las calles, de 40 muertos en una noche. Y sin embargo el estadio tenía esa capacidad de unir. El fútbol no tiene culpa, los jugadores, los entrenadores. Parece que no hay intermedios, o te pones el casco verde o el de primera línea y tengo una noticia: los hay, hay intermedios. El país no lo vamos a sacar adelante así, hay gente mucho más fuerte que uno. Hay gente que alienta aventuras que no van a llegar a ninguna parte y por otro lado otros quieren una mascare. Tenemos que mirarnos a los ojos”, profundizó.

Finalmente, Guarello comentó que “si creen que se soluciona algo, suspendamos ahora. Pero saben que eso empodera a un grupo violento que tiene un historial nefasto. No vengamos ahora a reconvertir algo que hemos vivido 30 años. No mintamos, no nos engañemos. El fútbol está en peligro pro una minoría aunque me digan facho u otros primera línea. Me llegó por todos lados”.

“A la salida”, le dijeron los fachos de San Carlos a Guarello. Son las cosas que pasan cuando quieres abarcar mucho o poco con tus comentarios 🤷🏽‍♂️ — Claudio Villanueva (@claufav) February 2, 2020

Livingstone ofreciendo combos a Guarello.



Las clases de San Carlos de Apoquindo. https://t.co/NTzwdq2azo — Camila Sanhueza (@cisanhueza) February 2, 2020

Recién terminé de oír partido UC en radio ADN y son increíbles las declaraciones de futbolistas y periodistas, incluyendo a Guarello. “Estamos de acuerdo con el malestar de la gente, pero esta no es la forma”. Cuando tocan sus partidos, ahí entonces no les gusta el mov social — Liliana Zúñiga Moya (@LilianadeMaggi) February 3, 2020

Eran 20 encapuchados que incluso ofrecieron golpes a la caseta de ADN. Uno de ellos golpeó a un adolescente de 15 años y cuando ingreso carabineros el público aplaudió. Guarello hizo una intervención tratandolos de delincuentes y que el fútbol no era responsable. — Luis Fuentealba (@LuisEmilio1506) February 3, 2020