Hinchas de la "U" piden la salida de Rodrigo Goldberg

Los azules no levantan cabeza y siguen con los fantasmas de la temporada 2019.

Universidad de Chile perdió ante Huachipato por 1-2 en un agónico partido, terminado el encuentro, los hinchas del Romántico Viajero se volcaron a las redes para criticar al gerente deportivo.

El mismo Goldberg, explicó la derrota ante los acereros y el plan que preparan para la temporada 2020:

"Buscamos un nombre más, hay un par de alternativas, pero tenemos un mandato y tenemos que cumplirlo con respecto a respetar el presupuesto que existe. Estamos trabajando en eso. ¿Si nos salimos del presupuesto? ¿Vas a poner un plan B en la primera fecha? No existe eso", profundizó el Polaco.

Sobre el plantel y los que llegaron, dijo que "trajimos algunos nombres, pero otros se repiten y todos tenemos responsabilidades. Esperamos que esto pueda ser revertido a la brevedad, nadie quería empezar de esta manera".

Los fanáticos de la "U", se fueron con todo en contra del ex delantero azul:

No resiste más análisis ,todo sigue igual, 4 meses , para esta mediocridad de juego, Goldberg y Vargas son responsables del armado de este equipo,sinceramente no sé qué esperar, pensé que todo cambiaría con ellos, pero cómo no cambiaron al DT, este equipo no juega a nada.