Hinchas de la "U" piden la salida de Caputto tras nueva derrota azul

Huachipato le ganó 2-1 de forma agónica a los azules en un partido que tuvo al VAR como protagonista.

Universidad de Chile no pudo ante Huachipato en su debut en el Campeonato Nacional y cayó 2-1 en un sufrido partido en el CAP.

¡Terminó el partido y Huachipato venció 2-1 a Universidad de Chile en Talcahuano!

⚽️Ignacio Tapia y Joffré Escobar.#VamosHuachipato#CampeonatoAFPPlanVital January 26, 2020

El único tanto azul lo marcó Joaquín Larrivey, quien se estrenó en las redes chilenas.

El argentino hizo un análisis del partido:

"Mala manera, me parece que otra vez pagamos muy caro pequeños errores. Esto es fútbol, por ahí no es merecido, pero no hay que lamentarse".

Los hinchas de la "U" explotaron de rabia en Twitter:

#VamosLaU. Cuando se cambia una cantidad importante de jugadores y el equipo sigue jugando mal, bueno , es problema del entrenador. — Rafael RONDANELLI I. (@RafaeRONDANELLI) January 26, 2020

A Kudelka y Hoyos los echaron por mucho menos, Caputto debe ser despedido esta semana, sino nos hundiremos en la tabla. Machete Lasarte o Pelusso deben ser las opciones.

Por cierto, no, Ángelo aún no hace un gol.#VamosLaU — ¿Ángelo Henríquez hizo un gol? (@GolAngelo) January 26, 2020

Polaco...Lasarte debió haber llegado ayer! El único DT que sacó rendimiento post Sampa!! #VamosLaU — felipe salazar (@fsalazar94) January 26, 2020

Caputto gracias pero vayase #VamoslaU — Kl4udio Lux Of (@cluxx2007) January 26, 2020

#VamosLaU

Renuncian Caputto y el otro wea y se acaban todos los males de este país — Humor y Gloria (@christian_fie) January 26, 2020

#VamosLaU SOS : #Caputto tuvo 5 meses e innumerables oportunidades para demostrar capacidad, sapiencia e innovación. Cero resultados, al menos esperanzadores. O #Heller toma decisiones drásticas, o vamos a una vergüenza en Brasil y a otro campeonato miserable. pic.twitter.com/Qzg0cW9dgb — César Hidalgo (@clarinchile) January 26, 2020