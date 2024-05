Hinchas de Colo Colo no perdonan al "principal responsable" de la derrota con Fluminense

Colo Colo dejó pasar una inmejorable oportunidad de quedar como líder del Grupo A al perder con Fluminense. A pesar de que realizaron un buen partido, los albos no pudieron concretar la gran cantidad de ocasiones que se generaron y por lo mismo los hinchas cargaron con todo en contra de un jugador.

Los fanáticos del Cacique no perdonaron a Cristián Zavala, extremo derecho del equipo que desperdició muchas oportunidades de anotar y por esto se ganó el odio de todos. "Nivel para Melipilla o Curicó Unido", "sobrevalorado", "no tiene categoría" y "no tiene remedio" fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Zavala se ganó las críticas de los fanáticos albos.

A pesar de comenzar el año con un buen rendimiento que incluso lo hizo ganarse un llamado a La Roja, Zavala ha ido de más a menos y cada vez recibe más críticas de los hinchas. Sin embargo, estas se fundamentan mucho en las decisiones que toma cuando tiene que comandar una acción de peligro.

Es así como Cristián Zavala se ganó todas las críticas de los hinchas albos por su rendimiento ante Fluminense. Sin embargo, el delantero tendrá la opción de reivindicarse cuando los albos enfrenten a Audax Italiano este domingo 12 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

