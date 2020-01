Hinchas de Colo-Colo le declaran la guerra a Jorge Valdivia

El volante lanzó duros dardos a Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls.

Valdivia publicó recortes de prensa sobre las frases del gerente deportivo en Todos Somos Técnicos. "No teníamos como pagar lo que Valdivia quería", dijo el Calamar en CDF. A lo que Valdivia contestó: "Acá está clarito, según palabras de esta persona yo hice un pedido. Ya listo".

El Mago luego citó al vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls: "Queríamos que Jorge nos dijera, o al menos su representante, qué es lo que querían y ellos no nos dijeron nada". El Mago contestó y advirtió una contradicción con la primera cita de Espina: "Y este otro dice que nunca yo, ni me representante hizo una propuesta. Les falta un café a estos dos para ponerse de acuerdo".

El mago luego publicó la siguiente frase: "Las ratas se pisan la cola solas. Claro que es más fácil apuntar a lo económico, pero esto da vueltas."

Las palabras del ex Palmeiras fueron duramente criticadas por el hincha del Popular:

En gustos no hay nada escrito, pero si usted dice que Jorge Valdivia es más importante en la historia de Colo-Colo que Marcelo Espina, usted tiene un problema serio

Tratar de rata a don Marcelo Fabián Espina es lo único que le faltaba a Valdivia para confirmar que es un real conchadesumadre. Sigue tirándote las weas en México y no volvai a hacer polémicas con Colo Colo, facho culiao

Valdivia se metió con Borghi y ahora le tira palos a Espina. No puede ser querido en Colo-Colo, no puede.

Valdivia primero contra el Bichi y ahora contra Calamar, no vuelvas.

Yo a Jorge Valdivia no lo cancelé por su postura política porque todos tenemos derecho a pensar diferente y me da igual eso, pero que venga a tratar de rata a don Marcelo Espina que nos sacó campeón cuando Colo Colo con cuea le quedaba el orgullo, esa wea no se la dejo pasar.