No lo perdonan: Hinchas de Colo Colo cargan nuevamente contra Leonardo Gil

La clasificación de Colo Colo a los octavos de final de Copa Libertadores no fue impedimento para que los hinchas albos llenaran de críticas a Leonardo Gil. Una vez más el volante no pudo convencer con su rendimiento y las redes sociales estallaron en su contra, principalmente por lo mostrado el primer tiempo.

"Lo de Gil es realmente increíble...todos los putos pases al contrario...", "lo de Gil es Insostenible, corre como viejo de 70 años, controla mal, pide la pelota y devuelve un zapallo al mismo jugador!!!", "lo de Gil ya es pa llorar, no marca, no descongestiona, no habilita, no define", fueron solo algunas de las reacciones de los fanáticos.

De hecho, cuando Jorge Almirón lo cambió en la segunda parte los fanáticos festejaron también en las redes para burlarse de su rendimiento. "Sacan a Leonardo Gil! Se destapa un vino", fue uno de los mensajes dejados en X por los hinchas de Colo Colo.

Hinchas de Colo Colo no perdonan a Leonardo Gil.

Leonardo Gil finaliza su contrato en diciembre de 2024,pero desde el Cacique ya iniciaron las conversaciones para su renovación. Sin embargo, al parecer esta sería con una considerable reducción de salario por lo que hay que esperar cómo progresan las negociaciones entre las partes involucradas.

Lo cierto es que los hinchas no quieren seguir viéndolo en el Estadio Monumental, motivo por el que hay muy pocos fanáticos alegrados por la noticia de su negociación. Ahora Leonardo Gil tiene la posibilidad de reivindicarse cuando los albos reciban en el Estadio Monumental a Deportes Copiapó este domingo 2 de junio.

