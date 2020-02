Hinchas critican actuar de barra de Universidad de Chile en partido ante Curicó

Los azules golearon por 5-1 a Curicó en el Estadio Nacional.

Esta tarde ocurrieron una serie de enfrentamientos entre manifestantes de la "U" y Carabineros en los alrededores y al interior del Estadio Nacional durante el duelo entre Universidad de Chile y Curicó Unido por el Campeonato Nacional.

Los hechos obligaron a detener el partido cuando el arquero de Universidad de Chile, Fernando de Paul, pidió atención por irritación de ojos.

Los cibernautas se fueron en contra de "Los de Aabajo", ya que aseguran que no suspendieron el duelo porque la "U" iba ganando.

MIRA ALGUNOS REGISTROS ACÁ:



"Con 90 minutos no taparán 30 años de represión", el lienzo de Los de Abajo antes de que comience el partido de la U con Curicó Unido. pic.twitter.com/sXFnDcZaxV

Y los chalecos amarillos de Los de Abajo terminaron el partido porque golearon al regalado Curicó y recién ahí hicieron el show de meterse a la cancha? Con los 3 puntos en el bolsillo? Son puros delincuentes oportunistas🤷🏻‍♂️ Que las demán hinchadas no compren el humo #LaUCuricoxCDF pic.twitter.com/e84F09vqal

Me imagino que ahora siguiendo con la lógica Los de abajo son ultraderecha y chalecos amarillos por no funar el partido 😹 a considerar. Saludos @pelotazo

Los de Abajo de visita casi suspenden el partido en el Ester Roa el año pasado cuando iban perdiendo, me vas a decir que no fueron capaces de pensar una forma de hacer lo mismo de local? A laar, ojalá no tengan cara para tratar a otros de hijos de Piñera.