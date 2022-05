Hinchas celebraron el adiós de Claudio Palma a los relatos del fútbol chileno

“Quiero desarrollar otras cosas”, señaló el relator de TNT Sports, señalando que busca tener más fines de semana libre.

Claudio Palma dice adiós.

No se puede desconocer el gran legado que dejó el relator Claudio Palma al fútbol nacional, donde destaca la emoción de su voz en hechos históricos, como la final de Colo Colo vs la "U" en 2006; el título de Huachipato en el Clausura del 2012 o aquella recordada disputa entre la UC y los azules en el 2011. Son hechos que no se olvidan, pero el correr de los años pasa la cuenta y actualmente el relator ya no es muy querido en redes sociales, donde cada semana piden su salida de TNT Sports.

Por eso, y a través de una conversación con La Hora, el relator de TNT Sports se refirió a su trayectoria en los partidos chilenos, confesando que buscará disminuir su trabajo por temas personales. “Yo creo que este va a ser mi último año relatando el fútbol chileno, he pensado terminar en diciembre, lo tengo casi decidido. Ahora bien, ojalá esté con la selección una clasificatoria más”, señaló al medio, asegurando que ya no quiere trabajar los fines de semana pero que sí desea cubrir los partidos de La Roja.

“Quiero desarrollar otras cosas, estoy viendo un complejo de canchas de paddle y pretendo estar más tiempo con la familia. Desde 1987 que llevo trabajando los fines de semana, es decir, más de 25 años. A mí me encanta relatar, pero después llega un minuto donde quiero un fin de semana libre”, confesó.

“Agradecido de haber sacado adelante una familia y haber cumplido todos mis sueños. Creo que lo vivido en la pega ha superado con creces lo que yo soñé en algún momento de mi vida”, afirmó el relator asegurando que si la justicia manda finalmente a La Roja al Mundial de Qatar le encantaría formar parte del suceso. "Sería espectacular, sería la última parte de la Generación Dorada. Se cerraría un ciclo”, cerró.

A pesar de su inminente adiós, lejos de causar pena, la noticia causó una profunda alegría en las redes sociales, donde celebran que por fin podrá darse un espacio a las nuevas generaciones del relato, que desde hace rato vienen pidiendo su oportunidad en las pantallas de la señal deportiva.

Revisa aquí los principales comentarios al respecto:

El titular debió ser



El clamor de los hinchas por fin fue escuchado: Claudio Palma decidió no relatar más partidos del fútbol chileno — Álvaro Alarcón  (@vicenticoneo) May 11, 2022

Hoy quiero agradecer a la familia de Claudio Palma. No los conozco, pero infinitas gracias. Dios los bendiga. https://t.co/xtEIvt6Gur — Guido Andrés Villanueva (@guidoandresvg) May 11, 2022

Le agradezco a Claudio Palma igual, pero ya es un ciclo cumplido — Nico (@Nicolasjav23) May 11, 2022

Un mes después.



Familia le pide a Claudio Palma que se vaya de la casa. https://t.co/t72sWnjhsq — ᴶᵃⁱᵐᵉ ᴿᵃᵈᵉᵐᵃᶜʰᵉʳ 🤍💙 (@RadJar23) May 11, 2022

Claudio Palma era un muy buen relator.

Se lo comió el personaje, el amiguismo y el saludismo.

Pero el resto de la clasificación a Sudáfrica y el de Copa América fueron épicos.

Está muy bien que se retire del relato nacional, estaba dando la cacha hace años. — Ken Adams 👈🏻 (@elquelasigue) May 11, 2022

Así que Claudio Palma se va a retirar de los relatos?, pero que maravillosa noticia wn — Ale (@Ale_ortega__) May 11, 2022

ADN: “Claudio Palma decidió no relatar más partidos del fútbol chileno” pic.twitter.com/bO8FFrG050 — VValdo Uribe (@dream_evil_974) May 11, 2022

Excelente noticia... mis oraciones fueron escuchadas... nunca más Claudio Palma, ni siquiera para la selección chilena — Edgardo González B. (@edgardogonzalez) May 11, 2022

Por fin , gracias por favor concebido . Se equivocaba en todos los nombres de los jugadores y tenía cero sentido futbolístico . Que buena decisión tomaste 🥳🥳🥳 .

Claudio Palma pic.twitter.com/NkDx2bYxBs — Tomas (@Tomasit53489368) May 11, 2022

Como olvidar cuando Claudio Palma nos hizo vomitar a todos cuando relató un gol del campeonato y dijo "Sanhueza preñó las redes del arco norte del Estadio Nacional!". — Ignacio Pelaez (@nachocante) May 11, 2022

Que buena noticia ahora voy a poder ver un partido del fútbol nacional sin el desagradable de Claudio Palma.

Gracias — Patricio Riquelme Ga (@riquelme_ga) May 11, 2022