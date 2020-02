Hinchas albos piden la renuncia de Mario Salas de Colo-Colo

El Cacique volvió a perder por el campeonato nacional 2020.

Colo Colo cayó por 2 a 1 ante Audax Italiano, en un duelo donde los dirigidos por Mario Salas volvieron a padecer sus problemas del año pasado ante un efectivo equipo de colonia.

Audax Italiano cortó una racha de 13 partidos sin vencer a los albos, mientras que Colo Colo suma su segunda derrota consecutiva y se llena de dudas de cara al clásico ante Universidad Católica este 16 de febrero en el Estadio Monumental.

Incluso utilizaron el #ChaoSalas e hicieron tendencia al DT en Twitter.

Los hinchas ya perdieron la paciencia con el Comandante:

En serio! Un año y no resultó! Aún no jugamos a nada! #chaosalas @ColoColo

Un EJEMPLO CLARO que el plantel ya no cree en Salas #FueraSalas #ChaoSalas https://t.co/uF7J3wEgN0

#chaosalas Ni un brillo no tienes ni, idea de los inventos que estas haciendo.

Te entregaron todo lo que pediste y aun así colocas jugadores que no están rindiendo.

Ya no estamos para inventos necesitamos un juego de verdad...