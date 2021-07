Hinchas de Colo-Colo hacen pebre a Gabriel Costa

Hinchas del cuadro popular se lanzaron con todo tras el empate 1-1 entre albos y Audax Italiano.

El empate final en Pedreros hizo sumar a Colo Colo 18 puntos, quedando en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Para la próxima fecha, deberán visitar a Santiago Wanderers.

Audax Italiano por su parte, se mantuvo en la primera ubicación con 21 unidades, y en la siguiente jornada del certamen se medirán a Everton.

Los hinchas se lanzaron con todo tras el duelo y criticaron duramente a Gabriel Costa:

@ColoColo Vendan a Gabriel Costa. Si algo te reprocho Quinteros e que no tienes la capacidad de suplir lo negligente que es Costa con otro jugador — Emanuel Cáceres (@emanuel_caa) July 25, 2021

Si alguien esta cuerdo en la dirigencia de colo colo, despidan a Gabriel Costa y todo ese sueldo que se lo den a Leonardo Gil para que no se vaya nunca mas👏#VamosColoColo — Rodrigo Wheel❄👽🌎 (@Rorogladiador) July 25, 2021

y lo último, Gabriel Costa no puede volver a ponerse la camiseta de colocolo en su vida — Cristobal (@painealbito) July 25, 2021

Gabriel Costa es horrendo igual que toda la gente culia qur lo banca — ivancirijillo (@Ivaaaaanbf) July 25, 2021

Gabriel costa es un malo ql y debería irse de colocolo — Ian Smith (@Iansmith_3) July 25, 2021

Sólo tengo una duda:



HASTA CUÁNDO GABRIEL COSTA!!!! Perdió las dos últimas pelotas en los minutos de descuentos.



Impresentable la displicencia de Emiliano Amor! 1,90 y PERDIÓ LA MARCA!!!! Nota aparta la falta innecesaria



#VamosColoColo — barboncl (@barbonsurcl) July 25, 2021

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.