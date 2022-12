Hincha de Argentina se hizo un insólito tatuaje tras clasificar a octavos de final en Catar

Increíble pero cierto. Cuando la locura por el fútbol parece acabar, ahora apareció un hombre que se tatuó los resultados de Argentina en el Mundial de Catar 2022 con la esperanza de que el equipo de Lionel Scaloni se consagre como campeón de la cita planetaria.

La historia quedó al descubierto a través de la plataforma TikTok, donde el usuario @leandrocordasco publicó la conversación que sostuvo con un cercano señalando: “Decíme que tenés el amigo más loco de todos, sin decírmelo”.

“Acá tomando esos mates… cada día más manija (cerca) de la tercera”, señaló el sujeto que se tatuó los resultados, lo cual provocó una rápida reacción. “¡No! Amigo, ¿qué mate? ¿Estás drogado, papá? ¿Qué te hiciste boludo? Calláte, hay que esperar un poco”, dijo Cordasco, quien se mostró preocupado de “mufar” la obtención de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el amigo señaló que “qué voy a esperar si hace 34 años que estoy esperando y no llega. Todos dicen, si ganan me la hago, si ganan me la hago”.

Te puede interesar: Adriana Barrientos confesó cuánto dinero le ofreció un jeque para irse a trabajar a Dubái

“¿Qué estás sacrificando? Nada. Van a la fija, hacerse algo cuando ya lo ganaste. Esto es para valientes (…) El que no que se baje antes, yo ya estoy re subido”, indicó.

En esa línea, precisó que se hizo el tatuaje en la pierna izquierda, haciendo alusión a que era la pierna hábil de Diego Maradona. “No nos va a dejar morir, aunque nos pese, se tuvo que ir para ganarla. Esta la vamos a ganar (…) porque no está el más grande de todos. De allá arriba todavía lo seguimos necesitando y pidiéndole ayuda”, finalizó.