Hijo de Nabila Rifo lanza potentes declaraciones desde la cárcel: "Por lo menos mi mamá está tranquila"

El hijo de Nabila Rifo, Luis Torres Rifo de 20 años lanzó unas potentes declaraciones desde la cárcel, en donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva luego de asesinar al novio de su madre, quien también ejercía violencia intrafamiliar en contra de la mujer. Recordemos que Nabila se volvió conocida en 2016 tras ser atacada por su convincente, quien le quitó los ojos.

Cabe mencionar que el sujeto que atacó a la mujer en esa época, Mauricio Ortega se encuentra cumpliendo condena por los delitos de violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas. Lamentablemente, Nabila inició nuevamente una relación tóxica y el año pasado se dio a conocer la noticia sobre que sus hijos en un intento por defenderla le habían quitado la vida a su actual pololo.

¿Qué dijo el hijo de Nabila?

Para La Tercera, Torres, quien esta en prisión preventiva desde el 4 de febrero tras ser formalizado en el Juzgado de Garantía de Coyhaique contó como ha vivido este tiempo en prisión y la huella que dejó en su vida el ataque que vivió su madre en 2016. “Fui a la psicóloga cuando mi mamá aún estaba en el hospital" partió diciendo sobre ese traumático episodio.

“Le dije que sentía rabia. Me daba impotencia no poder haber estado allí cuando le estaban pegando. Me decía a mí mismo: ¿Por qué me habré ido esa noche?” mencionó. Luego aseguró que se encontraba en paz consigo mismo. “Estoy muy tranquilo. Estoy preso, pero por lo menos mi mamá está tranquila. Nunca nadie más le va a pegar, ni nada” declaró.

Sobre el hombre al que asesinó, un mecánico de 35 años de nombre Gerardo Bañares, el joven contó una situación que escuchó. “Una vez vio que ella hablaba con un amigo. Y él le dijo: ‘voy a matar a este huevón, lo voy a hacer cagar a cuchillazos. Y tú vas a estar al lado mío, para que sepas cómo le hago eso’” recordó para el mencionado medio.

Finalmente, sobre el momento en que le dio muerte al novio de su mamá explicó. “Estaba como cegado, no despertaba. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Era como estar en un sueño. Después lo vi tirado. Entré a la casa y desperté. Vi la manopla ensangrentada. Le dije a mi hermano chico, perdón. Quizás me vaya preso, porque lo vimos tirado. Estábamos tristes. Fue raro. Nunca había experimentado algo así”.

