Hijo de Catalina Pulido respondió funa por violencia y amenazas de muerte contra su expolola

La expareja de León Reyes, publicó una serie de acusaciones de violencia, mientras fueron pololos, durante el año 2018.

Una sorpresiva funa se tomó las redes sociales el pasado fin de semana, donde el hijo de la polémica actriz Catalina Pulido, León Reyes, fue acusado de violencia y amenazas de muerte por su ex pareja.

Francisca Vargas indicó que los hechos ocurrieron cuando eran pollos en el año 2018. “Me costó mucho tiempo contarle a alguien lo que estaba pasando porque me daba vergüenza que supieran que yo dejaba que alguien me tratara así y seguía con esa persona como si nada. Un día no aguanté más ya que él me decía que me odiaba, que soy gorda, que nadie más me iba a querer… y al final a las dos semanas se arrepentía y volvía y yo obvio que lo perdonaba”, escribió.

La defensa

León Reyes afirmó que “ella también me manipulaba, me pegaba, me cagó como 5 veces… después me llamaba arrepentida y yo siempre perdonándola”.

"También mucha gente sabe que cuando salíamos a carretear siempre peleábamos por hueas, ella me pegaba al frente de ellos. Ella también me manipulaba, a veces pegándose, cosas así”, argumentó.

“Hubo falla de los 2 y yo le perdoné cada una de ellas, todas porque la amaba mucho. Se agarraba amigos míos solo para hacerme daño”, relató.

Advirtió de todos modos, que “no estoy tratando de justificar mis actos ni de evitarlos porque los acepté hace mucho, ella lo sabe. Como pareja en el momento tratamos de superar y arreglar pero por desgracia nunca se pudo y yo hasta el día de hoy la amo”.