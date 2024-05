"¿Por qué las nietas no lloran?": hijo de anciana desaparecida se descarga sobre comentarios en redes

Tras 15 días de búsqueda de María Elsira Contreras Mella, su familia más cercana estuvo invitada al Buenos Días a Todos en donde conversaron sobre la investigación y la posibilidad de que hayan terceras personas involucradas en su desaparición. Recordemos que la anciana desapareció en medio de un almuerzo familiar por el Día de la Madre en el Fundo Las Tórtolas, de Limache.

Cabe mencionar que los últimos registros de la mujer fueron captados por las cámaras de seguridad del sitio, en el que se le vio caminando hacia los estacionamientos para luego perderse su rastro. Hasta hora no existe ninguna prueba sobre su caso. “Es terrible, porque hemos tenido que aprender a vivir estos días con una herida abierta, que no nos cierra ni un poquito, porque no sabemos qué pasó con mi abuela” mencionó su nieta, Carla Hernández.

¿Qué dijo el hijo de la anciana desaparecida?

“Ellos estuvieron trabajando hasta las 11 de la noche, no se veía la punta de los dedos y no se movió ni un bombero buscando metro a metro las posibles partes donde podría estar mi madre” mencionó José Luis Hernández hijo de la mujer. “Siempre nosotros hemos dicho que tuvo un accidente, porque por una desorientación la habríamos encontrado, pero la rastrearon y rastrearon, fuimos a todos lados linterna en mano a todos los posibles caminos” añadió.

Por su parte, Daniela Hernández comentó que “nos sentíamos en un lugar seguro, aunque no alcanzamos a estar ni 40 minutos sentados, cuando nos dimos cuenta que ella no llegaba a la mesa. Es como si la vida se hubiera paralizado. A mí no me dan ganas de cocinar, comer ni dormir, es como si todo se hubiese alterado”.

Por otro lado, el hijo de la adulta mayor se refirió a las criticas en redes sociales. “Si tú me dices ‘oye, en todas las entrevistas no lo hemos visto llorar’... porque en las redes sociales escriben (esas) estupideces. (Preguntan) ‘¿Por qué las nietas no lloran?’... no tenemos cerrado el ciclo, yo no puedo ponerme a llorar en la cámara para dar lástima. Ese no es nuestro estilo, nuestro estilo es pedir ayuda, tener una certeza” explicó.

“Nuestro propósito es estar aquí para pedir ayuda” complementó Natalia.

