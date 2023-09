Fue el 14 de agosto cuando Juan Urrutia falleció luego de ser víctima de un asalto dentro de un bus del Transantiago en Estación Central.

Tras este terrible hecho, la hija de Juan, Valeria Urrutia, acusa de manera indignada el no pago del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) por parte de la empresa Red Transantiago de transportes de la Región Metropolitana.

En conversación con Meganoticias, Valeria alega que el SOAP del transporte público no responderá, ya que no cubren este tipo de incidentes (homicidio).

La mujer aclaró que la familia está "un poco más tranquila porque el tipo que mató a mi padre está detenido, pero estamos con rabia, con impotencia de la injusticia de todo lo que está pasando y de la falta de apoyo".

"Los que nos han dicho es que no hay ninguna forma (de que se concrete el pago) del seguro de pasajeros, siendo que mi papá pagó el pasaje. Entonces, ¿qué seguridad da el transporte público para llegar vivo a tu casa, para viajar tranquilo?, él venía de su trabajo", agregó.

"Ellos dicen que no tenemos derecho a recibir nada porque no está dentro de la cláusula… Y ninguna autoridad se nos acercó", aseveró.

Luego, Valeria expuso que "yo creo que a ellos no les interesa que muera la gente arriba (del transporte público) porque no tienen que pagar nada, y mientras no tengan que hacerlo, no les van a poner seguridad a las micros, lo van a dejar pasar como si nada".

"Estos tipos se suben a la micro, matan a la gente como si nada, se bajan y siguen con su vida. Este tipo siguió con su vida y otros dos también y están libres", acusó la hija del hombre fallecido.