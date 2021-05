Hija de "Tía Pikachu" defendió a su madre tras críticas por su nivel educacional

"La mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?", escribió la joven.

La hija de Giovanna Grandón, más conocida como "La tía Pikachu", salió en defensa de su madre tras ser electa como constituyente para la Convención Constitucional.

A través de su cuenta de Instagram, la joven apuntó a las críticas en contra de la mujer por su nivel educativo u experiencia para un cargo tan importante.

"La ‘Tía Pikachu’ pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes, ya que es la representación de la clásica mamá o abuela chilena", aseguró.

En un extenso texto, la directora de arte publicitaria expuso que "esta vez me tocó a mí, y fue ella… la mujer que me dio la vida, es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?".

"Algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvularia, pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero para pagar estudios superiores profesionales decidieron dedicar ese dinero a mis estudios. Yo ahora soy directora de arte, y hace 5 años he tenido muchas oportunidades incluso fuera de Chile", añadió.

Además, aseguró que "me consta que siempre que todo esto que soy es por mi madre, Giovanna Grandón, y mi padre, Jorge Millán".

"Tod@s en la política tienen asesores y ella también. No importa su formación académica, no importa la fluidez de su discurso o los datos económicos que maneje, ella entiende las necesidades sociales porque las ha vivido, y se conmueve ante la injusticia, luchando sin descanso por la salud de sus hijos", continuó.

A modo de conclusión, la joven profesional aseguró que "honremos a las obreras, a las educadoras, honremos a nuestras madres, abuelas y tías. Nosotras mismas sabemos lo que es vivir en un estado patriarcal, nosotras sabemos lo que es nos violenten psicológica y físicamente".