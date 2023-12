La hija del empresario Leonardo Farkas, Tatiana Farkas, generó preocupación en sus redes sociales tras publicar una serie de historias con angustiantes textos que tendría relación con un complejo cuadro de salud que estaría atravesando. "La tristeza nunca se detiene, un día les diré lo que estoy viviendo, un día" colocó en una de las fotografías la joven que creció en Estados Unidos.



La joven Farkas aprovechó de mencionar y recordarle a sus fieles seguidores que no todo lo que ven en redes sociales es real, ya que ella está pasando por un complejo momento y hasta ahora no lo había mostrado, solo subía cosas lindas y paisajes. “Espero que entiendan que las redes sociales no son reales, no saben una gota de la vida que estoy viviendo ahora, no les muestro”, explicó.



Hija de Farkas preocupa en redes



“Lo que les muestro es muy bonito; la luna, yo, sonriendo un momento. Las realidades de la gente no se saben en estas redes sociales, es todo falso, es todo propaganda. Recordatorio: no es real", dijo la influencer quien confirmó que padece de endometriosis. Bajo esta misma línea agregó que "no es seguro para mí compartir la realidad que vivo. Estoy feliz de compartir momentos de paz y un poquito de sabiduría que me encuentro, pero espero que sepan que estoy viviendo un infierno".



Así mismo publicó una serie de fotografías íntimas en donde muestra las consecuencias de su enfermedad para que "otras mujeres y niñas no se sientan solas" y aclaró que tiene " que practicar la paciencia, dejar la vergüenza todos los días y dar gracias a Dios".



Esta enfermedad produce que el tejido que recubre el interior del útero, crezca fuera de él. “Es increíblemente doloroso y estigmatizado, y mis hormonas están fuera de balance, causando depresión, ansiedad y estrés. Hago yoga pélvico y tomo tecito y me dejo descansar (...) como un tsunami caótico de síntomas como si fuera a tener un bebé”.