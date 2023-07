Hija de Eduardo Bonvallet se lanza contra Giorgio Jackson tras supuesto telefonazo

Daniela Bonvallet, hija de Eduardo Bonvallet, habló nuevamente del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Hace solo algunos días, la también concejala de Ñuñoa se lanzó contra el secretario de Estado debido a un antiguo video. Se trata de un registro del año 2021 y en el que Jackson conversó sobre su cruce con el fallecido comunicador en Vértigo.

“El hue... estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental... Bueno, obvio, si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida...”, dijo Giorgio en la entrevista.

Giorgio Jackson tratando de “loco desquiciado” a Eduardo Bonvallet, por encararlo por sus donaciones truchas.@danibonvallet



pic.twitter.com/oM4v0puVPk — D я e SS 🔥 (@DRESTRUM__Pl) July 8, 2023

Al enterarse de estas declaraciones (que, al parecer, no había escuchado hasta la fecha), Daniela se descargó con todo. “¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón”, comentó.

“No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robó un peso”, aseguró la concejala.

Hija de Bonvallet otra vez contra Jackson

En las últimas horas, la hija del gurú volvió a utilizar su cuenta de Twitter para lanzarse otra vez contra el ministro, quien hizo noticia por un supuesto telefonazo al periodista Gonzalo Feito, conductor de Sin Filtros.

“Le iba decir ‘señor o ministro’, pero no. Giorgio Jackson pida disculpas por cómo maltrató a mi padre, se rio de su muerte y lo injurió. Y maltrató a una familia completa”, manifestó.

En un segundo tuit (que luego borró), la concejala agregó: “Y llama por teléfono para que no se metan con su familia. Usted me está tomando el pelo? Tu mamá y tu hermana son ladronas como tú (tienen que haber tenido una vida muy miserables para robarle a la gente vulnerable)”.