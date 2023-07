Hija de Bonvallet se lanzó con todo contra Giorgio Jackson por video viral

Daniela Bonvallet, hija del gurú Eduardo Bonvallet, reaccionó furia al ver un antiguo video donde Giorgio Jackson se refiere a un conocido altercado que tuvo con su padre en televisión.

Con todo el escándalo del Caso Convenios, en los últimos días se viralizó un extracto de una entrevista que otorgó Jackson al podcast “LVTSI” en julio de 2021, algunos meses antes de llegar a La Moneda junto a Gabriel Boric.

En el video, el ahora ministro comentó su recordada pelea con Bonvallet en el programa Vértigo, el año 2015, cuando el fallecido comentarista deportivo lo encaró furia por su sueldo como diputado.

“El hue... estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental... Bueno, obvio, si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida...”, señaló Giorgio en la entrevista.

Hija de Bonvallet arremete contra Jackson

Daniela Bonvallet, actual concejala de Ñuñoa, independiente pro RN, no reaccionó muy bien a este recuerdo y se lanzó sin filtros a través de Twitter.

“¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón”, indicó la hija del gurú.

A través de un hilo de Twitter, la concejala se extendió acusando al ministro de “injuriar” a su padre, de vulnerar a sus hijos y nietos e incluso amenazó con resolver esto en tribunales.

“No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robó un peso”, aseveró Daniela.

“Los niños de mi familia no tienen redes sociales, pero si ven Youtube y ven a un Ministro de Estado burlándose de su padre y de su abuelo, de su salud mental, y más cuando todos sabemos cómo murió, es de la peor bajeza, cobardía y cero empatía”, concluyó.