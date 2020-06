Ayer comenzó el invierno por estos lados y pienso en el término “hibernación psicológica” que ocupé en un post anterior. El concepto hace referencia al estado mental en el que se ha visto entran algunos investigadores en la Antártica, o algunos astronautas, cuando deben pasar largas temporadas de confinamiento en espacios limitados y sin mayor contacto social. Este estado se explica como un mecanismo de defensa frente al estrés crónico, donde la persona sencillamente deja de luchar contra la adversidad y no usa sus recursos de afrontamiento, para así reservar energía para el futuro (cuando entiende que su condición es temporal y que nada puede hacer para cambiar su entorno en lo inmediato).

El tema es que estamos entrando a los tiempos más difíciles en nuestro país, con altísimos niveles de contagios de COVID-19 y que se espera empeoren por el invierno, por lo que deberemos seguir confinados. Esto nos lleva a la necesidad de cuidarnos aún más no solo en lo físico sino también en lo psicológico, lo afectivo y lo emocional. Los síntomas más comunes frente al estrés crónico suelen ser desmotivación generalizada, cambios de humor inesperados, altos niveles de ansiedad asociados a mayor apetito; o deseos de dormir más, o por el contrario insomnio, entre otros. En estado de hibernación psicológica las reacciones pueden suelen ser más lentas y las emociones positivas disminuyen, pero también disminuyen las emociones más negativas (simplemente porque nuestro organismo ya no gasta energía ni para deprimirse).

¿Y qué podemos hacer para ayudarnos frente a este panorama y no terminar “hibernando”? Los especialistas recomiendan tanto a astronautas como a los científicos antárticos: no comer solos, celebrar por cualquier motivo, crearse y mantener rutinas diarias sencillas pero importantes como preocuparse de la higiene y presentación personal, del orden de los espacios y llevar registros de lo que acontece o lo que se piensa (algo así como un diario de vida). También es importante la actividad física, no solo para el cuerpo, sino para la mente y la voluntad de mantenernos sanos psicológicamente.

Todo lo anterior es replicable en nuestra situación presente, aprovechemos de sus experiencias para cuidarnos mejor y seguir motivados, ocupados, con visión de futuro y esperanzados, ya que “siempre después de la tormenta, sale el sol”.-



Marcela Tarifeño

Psicóloga

www.marcelatarifeno.cl