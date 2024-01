Hace varios días que, Carmen Hertz se encuentra en la polémica por criticar los dichos del alcalde de Recoleta y su compañero en el Partido Comunista Daniel Jadue. Recordemos que el edil y ex candidato presidencial, se refirió a que existía una contradicción entre ser judío y de izquierda, lo que molesto a la diputada quien le solicitó retractarse de sus palabras.



"Para mí es una contradicción ser de izquierda y asumirse judío, porque ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido", delcaró Jadue molestando también al miliatnte comunista Miguel Lawner, quien se unió con Hertz para redactar una carta por estos dichos.



Jadue responde a Hertz por “judíos de izquierda”



"Nos resulta inconcebible en alguien que conoce a muchas personas de origen judío, con quienes ha compartido tantas luchas y a quiénes le consta que carecemos de los prejuicios inaceptables que nos atribuye. Son demasiados y muy importantes en la historia de nuestro Partido, los militantes a quienes Jadue agravia tan injustamente", expresó la carta que los compañeros del partido le escribieron.



Ante esto Jadue mencionó en su programa de Youtube que "cuando (Hertz y Lawner) salen a criticar la declaración oficial del partido, porque el partido tiene una sola posición, ¿no?, y algunos se salen por el lado, siempre con los medios de la derecha, me parece que esos no son métodos comunistas y, por lo tanto, yo no voy a discutir con eso acá".



Bajo esta misma línea añadió "al parecer, algunos compañeros que se dicen de izquierda creen que hay algunas cosas como, por ejemplo, determinada forma de pensar o determinada religión, que se escapan del alcalde de la crítica racional, es decir, uno puede criticar todo menos sus creencias. No son susceptibles de ser discutidas".



"Yo he escuchado a mi compañera Carmen Hertz en CNN, que ella es admiradora de la democracia israelí. Si la violación masiva de derechos humanos y el genocidio es para nuestra compañera Carmen Hertez compatible con la democracia, bueno ya es un problema valórico que yo no voy a entrar a discutir con ella. Ella tiene un largo historial de defensa a los derechos humanos, creo que aquí la que tiene la contradicción y también que resolverla es ella", cerró.