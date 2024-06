Johnny Herrera deja irónica frase por homenaje de Colo Colo a Damián Pizarro

Finalmente, Damián Pizarro abandonó Colo Colo y desde el club aprovecharon de homenajearlo en su despedida regalándole una camiseta enmarcada. Esto no tardó en generar comentarios por parte del panel de TNT Sports, donde Johnny Herrera dejó una irónica frase por el pasado azul del jugador.

"No me gusta el cuadro con la camiseta, ¿Ustedes piensan que Damián Pizarro se la va a llevar a Udinese?", dijo en un principio Aldo Schiappacasse. Luego, "Tobi" Vega respondió que “la deja en la casa", a lo cual Herrera no tardó en agregar: "al lado con la que tiene de la U", recordando el paso de Damián Pizarro por conjunto azul.

El comentario generó una ola de carcajadas entre los panelistas del programa Todos Somos Técnicos, donde festinaron con el comentario del exarquero. Destacar que Damián Pizarro estuvo en la U hasta los 14 años, edad con la que cruzó la vereda después de muchos problemas sufridos en el CDA.

Quizás te pueda interesar: Directo desde River Plate: el nuevo argentino que llega a Colo Colo para replicar el caso de Solari

El homenaje de los albos a Damián Pizarro.

Lo cierto es que Damián Pizarro abandonará el Estadio Monumental después de debutar en 2021 registrando 12 goles y ocho asistencias en 58 partidos. Estas estadísticas y sus notables condiciones le permitirán continuar su carrera en Italia, defendiendo la camiseta del Udinese.

Fue así como en el panel de Todos Somos Técnicos se burlaron del homenaje que recibió el canterano albo por parte del Cacique, señalando que al jugador no le interesa el reconocimiento y que lo dejará en Chile mientras él continúa su vida en Italia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.