Hernán Galíndez reveló el verdadero motivo para irse de la Universidad de Chile

“En un mall una persona hizo llorar a mi hijo, eso cambió todo”, declaró el ex portero de la escuadra universitaria.

Hernán Galíndez

El ex arquero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, habló sobre su reciente y polémica salida del conjunto azul tras ser presentado en el Aucas de Ecuador, elenco al que llegó tras negociar el fin de su vínculo con los universitarios.

En dicha instancia, el meta se refirió al episodio que desencadenó su salida de la U. "La hinchada de la U de Chile nunca me hizo nada, pero sí tuve episodios con hinchas de otros equipos cuando se hablaba del tema de Byron Castillo. En un mall, una persona hizo llorar a mi hijo con sus comentarios y eso cambió todo: tenía que volver a Ecuador”, reveló.

En esa línea, el portero aseguró que “tuve algunas amenazas y unos mensajes que recibió mi mujer que nos tenían muy incómodos. Decidí volver a Ecuador y mientras estaba negociando con Aucas, entrené aparte del grupo de jugadores de la U de Chile”.

Respecto a su nuevo desafió, el ex Universidad de Chile apuntó que "en Aucas me han recibido con mucho cariño y respeto. Me han hecho sentir que me quieren ahí y eso es muy lindo. Yo seré el mismo de siempre, trato de preocuparme que todos estén bien, pero nunca busco ser un líder”.

Tras la salida del portero, desde la Universidad de Chile confirmaron que están en la búsqueda de un nuevo meta chileno, aunque falta definir si será fichado desde el Ascenso o incluso desde el extranjero.