Hernán Galíndez confesó que la "U" está estresada tras los malos resultados

"Estoy tranquilo porque tenemos material, pero ocupado de mejorar esto lo antes posible”, fue parte de lo que señaló el guardameta azul.

El arquero de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez, realizó una profunda reflexión de la mala campaña de los azules en el torneo nacional, donde crecen los cuestionamientos al técnico Santiago Escobar y al plantel.

“Hay que tratar de enfocarse en lo que viene más adelante y esperar corregir las cosas que hemos hecho mal para devolverle protagonismo al equipo. Hoy no lo tenemos, pero sí creo que tenemos mucho plantel y muchos jugadores para hacerlo. Estoy tranquilo porque tenemos material, pero ocupado de mejorar esto lo antes posible”, manifestó el arquero en conversación con Bolavip.

En la misma línea, el ecuatoriano reconoció que hay una tensión que rodea al plantel estudiantil, respecto al rendimiento de esta temporada y los últimos años.

“No sé si cargar con una mochila, pero sí se nota el estrés. La hinchada te dice que no quieren pasar otra vez por ese tipo de momentos, como en el último partido del año pasado salvarse a dos minutos del final. Eso es algo que los jugadores que estuvieron antes lo sienten y hay una especie de estrés, de malos recuerdos. Uno trata de no contaminarse, pero sí te lo hacen saber muy seguido”, admitió.

En cuanto a la situación del técnico Santiago Escobar, a quien conoce desde su estadía en Universidad Católica de Ecuador, el arquero apunta que el presente del equipo le afecta, pero lo ve con la convicción de encaminar el rumbo.

“Está dolido, como todos. Con bronca, pero con muchas ganas de salir adelante. Ha cambiado cosas y está buscando soluciones para corregir lo que estamos viviendo”, expuso el portero.

Por último, el meta recordó la dura derrota 4-1 en el Superclásico, que pudo ser mucho más abultada de lo que finalizó. “Golpeó muchísimo. Aparte del resultado, nuestro rendimiento fue muy malo, de todos. Es el partido más importante del año y salieron todas las cosas mal. Hay que tratar de que quede en el pasado porque ya habrá tiempo de volver a enfrentar a Colo Colo como al resto de los rivales”, concluyó.

Los azules recibirán a Palestino este sábado 16 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.