Hernán Galíndez buscará irse de la "U" luego de recibir amenazas de muerte contra su familia

Cuando un lunático constantemente crítica el trabajo del portero en un importante señal de televisión se terminan generando efectos negativos.

Hernán Galíndez quiere irse de la Universidad de Chile.

La "U" sigue de mal a peor. Este sábado se dio a conocer que el arquero de la Universidad de Chile, Hernán Galíndez, estaría evaluando dejar el equipo tras recibir amenazas de muerte contra su familia.

Según informó El Mercurio, el argentino nacionalizado ecuatoriano aseguró recibir constantes intimidaciones, las que incluían fotos con imágenes de su familia y del establecimiento educacional donde asisten sus hijos.

Tras denunciar esto al club, desde Azul Azul le afirmaron que estas amenazas se detendrían. Sin embargo, ocurrió lo contrario, por lo que debió ser asignado un jefe de seguridad para que vigilara al portero y a su familia. A pesar de los esfuerzos por resguardar al jugador, su representante, Rodrigo Abadie, sostuvo que el arquero estaría evaluando su salida temprana del “Romántico Viajero” para no continuar arriesgándose en la complicada situación.

“Está contento en la ‘U’, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad”, detalló. Ante esto, el representante confirmó que “sí, Hernán está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y sus hijos”.

“Estamos evaluando evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Le reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomarlas en serio, porque uno no sabe qué puede pasar. Y por eso mismo estamos evaluando la salida”, insistió Abadie.

Recordemos que el arquero de la U constantemente es el blanco de las críticas de un panelista del programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports, razón que termina generando una ola de odiosidad en contra del jugador azul en las redes sociales.