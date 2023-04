Hernán Caputto se toma con calma la victoria de La Roja sub 17 ante Uruguay

El entrenador de la selección chilena sub 17, Hernán Caputto, no ocultó su alegría tras la victoria por 2-0 ante Uruguay, que los metió en la pelea por la clasificación a la próxima ronda en el Sudamericano sub 17.

Al respecto, señaló que “estamos con tranquilidad, paciencia. Los jugadores lo hicieron bien pero era lo que debíamos hacer, volver al triunfo y afrontar los partidos que vienen con calma“.

“Lo clave es siempre ser un equipo competitivo. Debemos jugar al máximo de nuestras capacidades, los chicos estuvieron al máximo, hoy lo demostraron y debemos seguir haciéndolo”, agregó.

Finalmente, el entrenador se refirió al duelo frente a Colombia, duelo que será clave en busca de la clasificación. “Ahora el partido ante Colombia es lo más importante, verlos competir así da gusto. Los hemos analizado, son un muy buen equipo. Ya nos hemos enfrentado en ocasiones anteriores y seguro que no serán la excepción el próximo partido”, cerró.