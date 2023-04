Hernán Caputto analizó la dura derrota frente a Argentina en el Hexagonal del Sub 17

Una dolorosa derrota sufrió La Roja en el hexagonal final del Sudamericano Sub 17, al caer derrotados por Argentina por 0-2. Tras el encuentro, el entrenador Hernán Caputto analizó la caída ante los "trasandinos". “Creo que no estuvimos a la altura del partido, el nivel individual no estuvo a lo que nos acostumbramos en los últimos partidos, Argentina nos ganó bien sin ninguna duda”, dijo.

“Debemos mejorar mucho en el juego y por supuesto mejorar en algunos momentos decisivos donde tenemos el balón en el campo rival”, agregó el adiestrador de La Roja Sub 17.

Sobre su próximo rival, Ecuador, sostuvo que deben “rápidamente dar vuelta la página, son torneos cortos, hay que cambiar el chip y seguramente analizaremos en interno que errores cometimos para así no volver a comértelos”, finalizó.

Recordemos que un reñido primer tiempo, la “Albiceleste” encontró la apertura de la cuenta al minuto 41 mediante Santiago López, quien se metió entre los centrales chilenos y conectó un centro dentro del área. Luego, a los cinco minutos después el plantel nacional perdió el balón en la mitad de la cancha y los argentinos armaron un ataque que aprovechó Claudio “Diablito” Echeverri para poner el 2-0.