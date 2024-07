Hermógenes Pérez de Arce revela intima situación: ¿Por qué no sale hace cinco años de su casa?

Hermógenes Pérez de Arce volvió a aparecer en televisión durante estos días, luego de dar a conocer públicamente su apoyo al candidato por la alcaldía de Providencia Pancho Malo. En concreto el exdiputado y abogado estuvo invitado al programa Todo Va a Estar Bien de Vía X, en donde habló de política y su vida privada.

En el late conducido por Eduardo De la Iglesia, el seguidor de Pinochet reveló que ha dedicado sus últimos años a conservar su salud y cuidar los alimentos que consume. Frente a esto, el periodista a cargo del espacio le consultó por qué todas sus últimas entrevistas eran a través de la pantalla y ya no asistía en vivo a la TV.

Hermógenes Pérez no sale de su casa

“No, lo que pasa es que yo tengo un régimen de vida que está regido por mi mujer, como todo en Chile, mandan las mujeres; en mi casa también” partió explicando Arce en tono irónico para hacer una broma sobre las limitaciones que le pondría su esposa, con quien vive. Específicamente apuntó a que era ella quien no le dejaba salir.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El profesional comentó “ella dice que, si yo salgo, no puedo volver a entrar porque traigo contagio. Y eso me lo dijo hace cinco años, así que hace cinco años no voy presencialmente a ninguna parte” pero comentó que había situaciones de emergencia en las que claramente salía de su domicilio o como ir a cobrar un cheque.

“Somos no vacunados, yo soy de la cuarta edad así que me cuido mucho, y me ha mejorado notablemente la salud en todo este período. Tengo mejor salud que antes de todo este episodio (pandemia). Yo siempre había sido delicado de estómago, ahora no. ¿Por qué? Porque como cosas sanas y con aceite de primer uso, que es lo que usan en mi casa, y no como en los restaurantes o en los clubes donde uno iba” cerró.

Te puede interesar: Expuso dato clave: Roberto Cox recibe mensaje en vivo de amigo que conocía a médico hallado muerto