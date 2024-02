Nuevos detalles y versiones siguen saliendo a la luz sobre el fatal accidente de Sebastián Piñera en el Lago Ranco. Según relató su hermano, Pablo Piñera, el expresidente pidió a sus acompañantes salir antes para él intentar “aterrizar” el helicóptero. Estando en conversación con La Tercera, “Polo” Piñera contó que diez minutos tras el accidente lo llamó José Cox para avisarle.

A los minutos de la llamada, se enteró que hubo tres sobrevivientes “y que solo se había muerto Sebastián”. “Se había salvado mi hermana Magdalena, Nacho Guerrero, que era muy amigo de Sebastián, y un hijo de Nacho Guerrero, Bautista”, contó. Cuando se le consultó por su hermana, dijo que quedó “muy shockeada, pero muy emocionada” por lo que habría dicho Sebastián antes del trágico desenlace. “

Pablo relató que lo último que el ex mandatario dijo a los tres sobrevivientes fue: “salgan ustedes primero y yo saldré último”. Esto porque “si no, habría chocado el helicóptero con el lago y, en ese caso, Sebastián lo que hizo fue aterrizar arriba del lago”, reveló. “Fue su último gesto de cariño y de decisión”, destacó el hermano del fallecido ex presidente.

En cuanto a si tienen más antecedentes respecto a lo sucedido, Pablo aseguró que no han entregado detalles porque eso lo tiene que ver Aeronáutica Civil. “No sabemos qué pasó y fue todo tan rápido. Además que (Magdalena) tampoco se acuerda, se acordó que salió y punto, estaba bastante shockeada”, detalló.

¿Una versión distinta?

El testimonio de Pablo Piñera podría ser diferente de lo relatado por un amigo del ex presidente, Fabio Valdés. El igualmente piloto dijo que, “al parecer, el parabrisas, por decirlo así, del helicóptero se le empañó totalmente y quedó ciego”.

Contó que a 100 metros de la ribera del lago, “intentó volver a tierra, volver a la playa. Ahí, quizás, por una mala maniobra o una precipitación, no sé muy bien, producto de las circunstancias que estaba viviendo, cuasi ciego, el helicóptero cayó y cayó de costado. Cayó hacia el lado de él. Y el golpe tiene que haberlo recibido él”.

“Allí, Ignacio Guerrero, que iba con él, al otro lado del helicóptero, el lado que no está pegado al agua, abrió las puertas, salió él, salió su hijo, a duras penas salió la ‘Pichita’, hermana de Sebastián. Trataron de sacar a Sebastián, pero el helicóptero estaba semihundido y Sebastián semihundido, y no lo pudieron sacar”, relató.