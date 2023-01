Hermano de Mauricio Isla confiesa que el "Huaso" no lo visita mientras está en prisión

Pablo Isla, el hermano menor del futbolista de La Roja y la Universidad Católica, Mauricio Isla, lleva un tiempo detenido en el Cárcel de Santiago Uno, tras ser acusado por su ex pareja de abuso sexual y lesiones.

A diez meses de su detención el hermano del 'Huaso' volvió a hacer noticia, ya que pese a estar privado de libertad, el joven realizó un particular live desde su cuenta de Instagram, donde respondió de todo.

El hermano menor del futbolista le pidió a sus seguidores que le fueran realizando preguntas, las que luego fue respondiendo con total sinceridad. Según pudo recoger el sitio infama.cl, Pablo Isla respondió por su situación sentimental a lo que señaló que "estoy en cana, no puedo tener pareja".

Pero no solo eso, el hermano del 'Huaso' también fue consultado por la relación con el jugador de la UC y si mantenía algún contacto con él. Pablo no esquivó la pregunta y respondió que el futbolista no ha ido a visitarlo. "¿Para qué va a venir para acá?", cerró.