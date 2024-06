Hermano de anciana desaparecida revela inédito proyecto familiar: "Me lo dijo ese mismo día"

En entrevista para el matinal Buenos Días a Todos, Jorge Contreras hermano menor de la anciana desaparecida en Limache, María Elcira Contreras Mella entregó su opinión sobre la misteriosa desaparición de la adulta mayor y expuso una inédita solicitud familiar que le hicieron justo antes de que se le perdiera el rastro.

Cabe mencionar que, por ahora la Policía de Investigaciones (PDI) ha centrado la búsqueda en un canal cercano al fundo Las Tórtolas pensando en la posibilidad de un accidente, sin embrago la familia ha insistido en la posible participación de terceros. Para el programa ya mencionado Myriam Ramírez, nuera de María la describió como “una persona divertida, graciosa, a ella jamás le gustó que le dijeran ‘abuelita’. ‘Abuelita’ era como para la gente que no caminaba, a ella le gusta ser ‘abuela’”.

¿Qué dijo el hermano de la anciana desaparecida?

Ramírez también mencionó que le habría pedido a la adulta mayor irse a vivir con ella. “Como siempre le tuve cariño, yo le pedí que se viniera a vivir conmigo. Era su vida el teléfono, la doctora Polo y la Carmen Gloria Arroyo, se lo llevaba todo el día en eso. Ella a mí me hace alta falta, era mi compañera, incluso ella me dijo ese mismo día, en la noche: ‘Mimi, yo he sentido tu cariño y estos han sido los días más felices que yo he tenido en mi vida’” confesó.

Bajo esta misma línea, Contreras mencionó que el sabía sobre esta decisión familiar y que le parecía una muy buena idea. "Ella me llamó por teléfono, estábamos conversando, y me decía precisamente que estaba muy contenta, porque estaba pasando los mejores días de su vida ahora, junto a su hijo y nuera” contó.

Además el hombre sostuvo que María no tenía limitaciones físicas. “Me extraña mucho que la gente comente que ella era una persona que tenía limitaciones, porque nosotros somos una familia longeva, pero no tenemos ningún problema. Yo me desplazo por todos lados y mi hermana estaba en las mismas condiciones” comentó.

