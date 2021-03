Helia Molina lanzó una drástica medida para bajar los casos de COVID-19 en Chile

La ex ministra de Salud afirmó que estamos muy cerca del dilema de la última cama. Además, se mostró a favor de posponer las elecciones de abril en caso de que la ocupación de camas UCI supere el 95%.

La ex ministra de Salud y decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, Helia Molina, tuvo una extensa conversación con el canal CNN Chile, donde abordó la crítica situación que atraviesa el país en el marco de la pandemia por COVID-19, asegurando que se debería analizar la posibilidad de declarar cuarentena total en toda la Región Metropolitana.

Al respecto, la otrora secretaria de Estado dijo que “estamos viendo día a día como los sistemas de salud, tanto públicos como privados, están prácticamente con el total de camas ocupadas. Eso es una razón muy importante para poder declarar cuarentena”.

“Si bien es cierto que estamos en un proceso de vacunación y eso probablemente está dando como muestra que en las salas de cuidados intensivos hoy día se ve mucha más gente joven que antes, donde la mayoría eran adultos mayores, creo que tenemos que reforzar el transmitir que estamos en el peor de los momentos de la pandemia”, indicó.

Al ser consultada sobre si estamos en la situación más crítica de la crisis sanitaria desde que el virus llegó al país, Molina dijo que “sí, porque en junio del año pasado tuvimos el peak en un número semejante a este y hoy día tenemos ya a 5 millones de personas vacunadas y aún así estamos con esta ola tan alta, con un peak tan alto”.

“A mí lo que me preocupa más allá de los contagios, porque sabemos que este COVID-19 tiene un porcentaje bajo de pacientes muy graves, es que aún así tenemos casi 30 mil muertos en este año de pandemia. Entonces yo diría que debería estarse considerando en este minuto cerrar la Región Metropolitana y las regiones donde los casos están en un creciente aumento y donde los centros de salud están colapsando, que son muchos ya”, apuntó.

Sobre si declararía cuarentena total en esos lugares, la ex ministra afirmó que “sí, porque el peor de los mundos es cuando los médicos, las enfermeras y todo el equipo de salud tienen que estar decidiendo quién vive y quién muere en una sala de cuidados intensivos. Cuando colapsa el sistema de salud, eso significa que hay personas que pudiendo haber sobrevivido van a tener que morir, y yo creo que eso no lo podemos permitir”.

“Yo creo que estamos muy cerca (del dilema de la última cama), porque primero han aumentado en este último tiempo bastante las camas y aún así hay clínicas privadas y hospitales que han señalado que tienen el 100% de sus camas ocupadas. Entonces imagínese usted con el peak de casi 7 mil casos, y le voy a decir que son enfermos y son muertos, no necesariamente esto es un reflejo del aumento de la toma de PCR. Obviamente que cuando más se busca, más se encuentra, pero para mí el indicador más importante es la ocupación de camas UCI, y creo eso es lo que tiene que ser el motor para tomar la decisión de cuarentenar”, manifestó.

El futuro de las elecciones

A su vez, a Molina se le preguntó si está a favor de postergar las elecciones del 10 y 11 de abril, asegurando que “esa opción siempre existe. A mí no me gustaría, si usted me lo pregunta como ciudadana, como chilena, entendiendo lo que ha significado el plebiscito y la importancia que tiene la elección de constituyentes sobre todo”.

“A mí no me gustaría que se postergara, y creo que si acaso se cuarentena ahora, en las regiones donde están aumentando los casos podemos tener un espacio, tomando todas las medidas necesarias y teniendo todos los lugares de votación necesarios para evitar aglomeraciones, yo esperaría no tener que suspenderlas. Estamos en un momento de alta inestabilidad, no estamos en un momento estable, por lo tanto, puede eso significar una baja, pero también puede significar un aumento y en ese caso para mí lo primero es la salud de las personas”, aseveró.

Cuando se le consultó a la otrora secretaria de Estado por qué parámetro sanitario consideraría para un eventual aplazamiento de las sufragios, la también académica afirmó que “primero habría que ver la curva de contagios, ver en qué medida el Ministerio de Salud y todas las entidades que trabajan ahí han podido desarrollar al máximo el tema del testeo de los contactos, trazabilidad y aislamiento, porque esa es la única forma de parar la ola de contagios”.

“El otro criterio, que es muy importante, es la ocupación de camas UCI. Si yo tengo un colapso en el sistema de salud, yo creo que tenemos que evitar cualquier situación que pueda aumentar los contagios, y en ese caso, creo que no hay ni siquiera discusión. Estamos a un mes de las elecciones”, reveló.

Acerca de qué porcentaje de ocupación de camas UCI a nivel nacional cree ella sería necesario para correr las elecciones, Molina dijo que “sobre el 95%. Eso implicaría que cualquier aumento pequeño que se produjera con la movilidad que requiere una elección a nivel de todo el país, creo que eso es suficiente para decir que la cuarentena tiene que ser a ultranza”.

“Ahora, incluso estando en cuarentena podría hacerse una planificación de votación en caso de que hubiera cierta elasticidad, pero ya el elástico está a todo dar. Entonces habría que ver, yo cuarentenaría a la Región Metropolitana, a los 15 días evaluaría lo que está pasando, cómo están los hospitales. Primero está la salud de las personas”, manifestó.