La abogada Helhue Sukni se llenó de comentarios en redes sociales tras publicar una historia apoyando a Palestina en el conflicto que actualmente vive con Israel.



Cabe destacar que Helhue es de ascendencia árabe y en varias ocasiones ha mencionado que se considera “palestina hasta los huesos”, por lo que no podía guardar silencio ante la contingencia.

La mujer compartió en su Instagram, cuenta en la que suele subir videos de su día a día, una captura de pantalla al poema palestino “Confesión de terrorista” de Mahmoud Darwish, con el siguiente texto: “Nuca nos derrotarán”.



El poema dice entre otras cosas que “Ocuparon mi país. Expulsaron a mi pueblo. Anularon mi identidad. Y me llamaron terrorista- Confiscaron mi propiedad. Arrancaron mis cosechas. Demolieron mi casa. Y me llamaron terrorista”.



Frente a esto la abogada “de los narcos” se llenó de comentarios divididos, hay quienes la apoyaron con su lema hacia Palestina, mientras que otros consideraron que apoyaba a el grupo terrorista de Hamás.



“Tantos idiomas en el mundo y la tía Helhue el día de hoy decidió hablar en basado. Aguante palestina libre y soberana”, “Palestina no es Hamás y Hamás no es palestina por favor infórmate”, “Ya sea palestina o Israel no debería existir más violencia ni muertes”, fueron algunos de los comentarios.



En una entrevista con estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile Helhue había señalado.



“Soy palestina hasta los huesos. Odio el sionismo, porque lo único que ha hecho todos estos años es tratar de eliminar y matar palestinos. Yo creo que uno nunca tiene que descansar por lograr que haya paz en el Medio Oriente, pero mientras exista el movimiento sionista, nunca va a haber paz”, mencionó.