Helhue Sukni se lanza con todo contra quienes critican su defensa de Palestina

Helhue Sukni subió un video para volver a manifestar su defensa de Palestina, además se lanzó con todo contra quienes han cuestionado sus publicaciones.

La abogada confesó que no había subido su contenido habitual porque está "de luto", Helhue este fin de semana decidió volver a hablar del conflicto “desde el confort” de su casa, “como dicen algunos envidiosos de mier...”.

“Gracias a Dios estoy en un lugar tranquilo, en un país maravilloso que recibió a mi padre, mis abuelos y toda mi gente”, señaló.

“Estamos de luto todos los hue... que tenemos sangre palestina”. “La tía Helhue no está muy contenta, porque lo que está pasando en la Franja de Gaza es terrible. Lo que ustedes los chilenos no saben es que esto ha pasado desde muchísimos años”, comentó, antes de comenzar a dar una intensa clase de historia.

Helhue ha perdido cientos de seguidores

La polémica se desató cuando Sukni publicó un popular poema palestino llamado “Confesión de terrorista”, junto a la frase “Nunca nos derrotarán”. Con el pasar de los días, confesó que perdió más de 3 mil seguidores por su postura sobre el conflicto israelí-palestino.

“Encuentro macabro que mucha gente... a mí me importa un pucho todos los hueo... que me dejaron de seguir. Qué bueno. Porque si me va a estar siguiendo basura que no tiene corazón y que no ve más allá de la punta de la nariz, la verdad es que me da lo mismo”, aclaró.