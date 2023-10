Helhue Sukni revela inédita razón por la que querían matar a tiktoker narco

La abogada Helhue Sukni trabajó como abogada defensora de la recientemente asesinada narco tiktoker Sabrina Durán, y reveló un inédito motivo detrás de su asesinato.

Así mismo, la conocida profesional señaló que dejó de representar a la influencer porque apareció un nuevo abogado que le prometió que el proceso judicial sería más efectivo y rápido con su representación.

Helhue Sukni revela razón por la que querían matar a tiktoker narco

El año pasado Sukni asesoró a “Ina”, cuando ella y su banda fueron sorprendidos comercializando droga.

“En esa causa yo asumí la representación de Sabrina, quien fue formalizada por tráfico. Le encuentran muy poca cantidad y ahí cae presa y pasa a la cárcel de mujeres. En este intertanto, que yo no iba a la cárcel porque estábamos en post pandemia, apareció un abogado, quien le pintó la película de maravilla y él hace el abreviado”, señaló.



Así mismo la abogada dio a conocer que había personas que en esa época la querían matar por envidia. “Cuando yo la tenía, tenía medida de protección porque la querían matar, pero era por envidia. Yo no tuve ninguna vinculación más allá, no iba a su casa. Solamente me relacionaba con las hermanas y con ella cuando estaba presa”, dijo.



Finalmente, una vez dentro de la cárcel la conocida “abogada narco” dejó el caso por la llegada de un nuevo profesional llamado Fernando Vega Vargas. Fue él quien finalmente logró dejar a la tiktoker en “libertad vigilada”.



En ese entonces Vega publicó en su Instagram una fotografía con la joven asesinada y escribió. “El día de hoy me vino a visitar al despacho una de mis clientas favoritas: la famosa narcotiktoker. Una causa tan compleja, que le estaban pidiendo 20 años y a través de un buen proceso, se pudo rebajar la pena y obtener su tan ansiada libertad”.