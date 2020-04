Miles reacciones ha generado en redes sociales la última aparición de Los Kastos, la parodia de Belén Mora y Toto Acuña.

Se trata de un video donde la dupla de Morandé con Compañia se burla de las familias más acomodadas que se han ido de vacaciones este fin de semana, a pesar de los llamados a quedarse en casa y respetar la cuarentena.

El registro audiovisual no dejó contentos a algunos usuarios de redes sociales, quienes increparon violentamente a la comediante a través de su cuenta en Twitter.

“He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Así que gracias!”, ironizó Mora en un mensaje.

“Hay Kastos para rato. Voy a subir el link del video en YouTube, para que les arda un poquito más a esos bots que me han amenazado”, agregó.

