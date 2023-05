"Hay muchas cosas que mejorar": Ricardo Lagos analizó la crisis en el PPD

El expresidente Ricardo Lagos Escobar analizó la crisis que enfrenta el Partido por la Democracia (PPD), del cual es militante.

El partido de centro-izquierda ha estado envuelto en las últimas semanas en varias polémicas y con malos resultados electorales, Lagos, advirtió que se "están pagando los pecados" de cosas que no se hicieron en el pasado y que ahora deben ser tratadas.

"No he querido entrar en ese debate (sobre las discusiones). Lo veo tan chato. Es obvio que tiene que haber una convergencia hacia el Socialismo Democrático y que se están pagando los pecados de cosas que no se hicieron en su momento, como fue no hacer un solo partido socialdemócrata", señaló el ex presidente en una entrevista publicada este domingo por El Mercurio.

En esta línea, el otrora mandatario alertó que en ese sector político "estamos dilapidando un capital histórico del cual debemos estar orgullosos. En su momento no hicimos las cosas y ahora las tenemos que hacer".

"Pero todo esto es muy anticuado. Si me pregunta cómo se hace un socialismo democrático en este continente, la verdad es que no me siento con ganas de pontificar. Hace mucho tiempo que dejé de hacerlo. Hoy lo importante es tratar de explicar la evolución del país. Ha sido muy grande y no nos damos cuenta", puntualizó el militante PPD.

La exmáxima autoridad de Gobierno aseguró también que "es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero hay que entender por qué Chile llegó a tener una posición de liderazgo claro y definido en materia de relaciones internacionales. Entendiendo que podemos superar los problemas de hoy".

Finalmente, abordó lo que espera para el trabajo del Consejo Constitucional y la posterior nueva Constitución que deberán entregar sus miembros, destacando que aunque "hay momentos de mayor beligerancia, a la larga en Chile la sensatez se impone".

"Ahora tenemos que asegurarnos de que vamos a hacer una Constitución de tales características, que pase por el test de salida de diciembre. No podemos volver a fallar. La responsabilidad está en todos nosotros", cerró.