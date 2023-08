Entre lágrimas, una mujer denunció el envenenamiento de sus cinco perros en su casa de Los Ángeles.

Por medio de su denuncia en Meganoticas, la mujer llamada María Castillo, contó que por el envenenamiento murieron tres de sus cinco perros y que desconoce quiénes pudieron haber realizado este cruel acto.

Según las investigaciones que se han realizado sobre este lamentable suceso, alguien habría lanzado una bolsa con alimento, supuestamente con veneno, a los cinco cachorros.

La denunciante señala además que esta no es la primera vez que realizan este ataque a sus perros, pero además, descarta problemas con sus vecinos.

“Estoy muy mal, ellos eran mis guardaespaldas”, dijo la mujer muy afectada. Añadió que “los busqué y encontré a tres de ellos muertos”.

“Hubo un envenenamiento anterior, salgo a la puerta y veo que el perro (padres de estos cachorros) estaba sin moverse y no logré revivirlo... Antes no se investigó. No puedo entender cómo hay gente tan mala que hace estas cosas. Los perritos no le hacen daño a nadie”, sostuvo la mujer entre lágrimas.

Finalmente, María dijo que piensa cambiarse de casa para no repetir experiencias tan dolorosas. “Tengo rabia, miedo y coraje”, cerró la mujer.

Ley Cholito y envenenamiento a perros

La ley de Tenencia Responsable de Mascotas, más conocido como Ley Cholito, en el caso de envenenamiento a perros señala que "es un delito autónomo (artículo 291), con penas incluso mayores a las de maltrato, pues parte en presidio de 3 años y un día hasta 5 años".

Además, es un delito que no requiere afectar a ningún humano ni animal para que se configure.