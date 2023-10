A través de "X" se hizo viral un video que habría compartido Hamás, en donde se ve el momento exacto en que liberan a una madre con sus dos hijos.



Se trata de la primera liberación de israelíes secuestrados por parte de las Brigadas Al-Qassam pertenecientes al grupo terrorista. El registro fue compartido por el canal árabe llamado Aljazeera.

Pero no solo entregaron estas imágenes, además escribieron un comunicado junto al registro. “Una colona israelí y sus dos hijos fueron liberados después de haber sido detenidos durante los enfrentamientos”, señalaron.



En el video se nota que la persona que graba se encuentra desde lejos, además se alcanza a visualizar como un militar que pertenecería al grupo armado se acerca a una reja presuntamente ubicada en la Franja de Gaza.



Los medios de comunicación y autoridades de Israel han visto con desconfianza el registro ya que, consideran que podría tratarse de una estrategia para quedar mejor parados a nivel mundial.

🔴 #عاجل// كتائب القسام تعلن إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات



🔴 #Hamas- “Al-Qassam Brigades” announce the release of an Israeli settler and her children after holding them during the clashes. pic.twitter.com/eiU2GDra7p