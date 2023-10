Hace algunas horas Hamás liberó las primeras imágenes de la joven, Mia Shem de ascendencia chilena en Israel, secuestrada en el festival realizado cerca de la Franja de Gaza. Hasta ahora su familia no sabía nada sobre ella.



En el registro se ve a la joven herida en un brazo y recibiendo tratamiento médico, también envía un claro mensaje a su familia y dice que quiere volver pronto a su casa.

La joven de 21 años parte diciendo en el video: “Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot; estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital (en Gaza) durante 3 horas".



"Me están cuidando, dándome medicinas, todo está bien. Sólo pido que me lleven lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos. Sáquenme de aquí lo antes posible. Por favor", dijo.



La Comunidad Chilena en Israel confirmó que efectivamente se trata de Mia Shem.



Recordemos que Zeev Scharf, un chileno de 83 años, quien es abuelo de la joven explicó hace unos días para T13 lo que le habría ocurrido a su nieta.

"La música se cambió por disparos, entraron los terroristas, empezaron a disparar a diestra y siniestra, derribaron a unos cuantos cientos, y lo que tengo entendido es que mi nieta empezó a correr, pero como no hemos sabido nada, lo más probable es que la agarraron, la secuestraron y se la llevaron a Gaza", explicó.



"La mamá (Keren) está en muy mala condición, está muy nerviosa, nosotros tratando de mantenernos, mi esposa y yo... tenemos tres hijas, una es la madre de Mía, estamos tratando de pedir apoyo en todos lo lugares posibles. Estamos viendo las noticias y lo que entendemos es que dentro de poco Israel va a entrar a Gaza, quién sabe, quizás puedan llegar a ellos. Esa es la esperanza que tenemos", explicó para el mismo medio.

