Hamás está enviando mensajes desde celular del novio de Shani Louk

Shani Louk, la joven alemana que fue secuestrada y exhibida semidesnuda por Hamás, está dando noticia nuevamente ya que, se denunció que están enviando mensajes desde el celular de su novio.

La pareja de Shani Louk se encontraba con ella en el festival que fue invadido.

Se trata de Orión Hernández Radoux de 30 años, quien es de nacionalidad mexicana y que hasta el día de hoy se encuentra desaparecido tras ser secuestrado.

Según el diario The Sun el celular del joven secuestrado estaría siendo utilizado por los yihadistas para enviar mensajes amenazantes a los contactos de Hernández.



Los textos, enviados los días posteriores al sábado 7 de octubre, están escritos en árabe y dicen cosas como: “Liberen Palestina”, “Maldito seas” y “Te escupo”.



Por el momento, no se tiene más información sobre el paradero del hombre mexicano.



Cabe mencionar que hubo un vuelco en el caso de la joven alemana. Recordemos que en un principio se había confirmado su muerte, sin embargo hace algunas horas su madre dijo que estaba viva en un hospital de la Franja de Gaza y que esperaba su liberación.

