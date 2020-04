Hágalo ud mismo… Esta es la forma correcta de hacer mascarillas en casa, según Minsal

Ante la gran demanda y una eventual escasez de mascarillas, el Ministerio de Salud haciendo uso de sus redes sociales, publicó un video instructivo para que tu mismo hagas tus objetos de prevención en casa.

En el instructivo se puede ver cómo puedes hacer de tres formas distintas tus mascarillas con una bufanda, polera o un pañuelo en solo seis pasos, donde lo primordial es cubrir de mejor manera la boca y las vías respiratorias.

"No tenemos mascarillas para distribuir al total de la población, no podemos entregarle a cada persona que va a viajar en el Metro el día lunes una mascarilla porque no las tenemos", agregó Mañalich, con lo que reiteró su llamado a la población "a fabricar sus propias mascarillas".