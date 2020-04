Hacen pebre a Matías Assler tras infringir supuestamente cuarentena obligatoria

Las redes sociales repudiaron la infracción del actor en medio de la cuarentena por el coronavirus.

El actor Matías Assler, quien apareció en teleseries como “Vuelve Temprano” y “Amor a la Catalán”, entre otras, fue detenido mientras intentaba viajar a Zapallar. Assler, el artista quien reside en Vitacura, debía estar en cuarentena obligatoria.

Fue durante el ingreso a Catapilco en donde Carabineros detuvo a Assler, quien les dijo que era “residente de Zapallar”, lo que se contradijo con sus documentos, en donde su residencia aparecía en la comuna ubicada en Santiago.

Yerko Marcic, jefe de la defensa nacional en la zona, confirmó que Assler fue infraccionado y citado a declarar por la Fiscalía. “Es el procedimiento judicial que corresponde“, dijo.

El actor aclaró su situación a través de sus redes sociales:

“Para aclarar, me llegó una noticia que es completamente falsa. Yo vivo, soy residente de Cachagua, hace cinco meses que vivo acá, mucho antes de que esto del coronavirus empezara.

“Y ayer efectivamente me dirigía hacia La Ligua, a dejar a una persona que trabaja acá, para que no tomara el bus y no se contagie.

“Y a mí no me detuvieron en un control sanitario. Yo paré a hablar con un carabinero, carabinero que no tenía ningún criterio. Porque al explicarle nuestra situación, para ver si podía salir a La Ligua y volver a entrar hacia la laguna Cachagua-Zapallar, él me dijo que no y que estaba completamente detenido.

“Después de una seguidilla de procedimientos lateros, queda claro que yo vivo acá, tengo residencia acá. Y nada. Ojalá que todos los que están ahí tirando la mala onda les quede claro, porque les contaron un cuento completamente falso.

“Y para finalizar, quería reiterarles que vivo acá hace cinco meses, desde que terminó mi contrato con Canal 13 y que terminé de grabar la teleserie en Santiago, me vine a vivir acá, a esta casita. Es la única casa que arriendo y donde vivo y donde he hecho la cuarentena completa.

“Así que eso.

“Yo estoy hace cinco meses acá y esto partió hace, no sé, un mes, por ahí. Entonces todas las noticias que puede haber visto por ahí o cualquier malentendido es completamente falso”.

Las redes sociales no le perdonaron la acción:

Matías Assler es el pololo de la Juanita Ringeling, el papá de la Juanita fue alcalde de Zapallar. El viejo culiao quería destruir un cerro completo de Zapallar para hacer un condominio cuico pero la gente del pueblo no lo dejó... — Una rota más 😁 (@Xim3n4) April 11, 2020

Matías Assler y todo el mundillo de los actores muestran una vez el doble estándar que tienen, mientras viven en la Comunidad Ecológica y no aceptan que alguien “del pueblo” viva cerca de ellos y “actúan” que están a favor de la crisis social.., ahora Matías Assler lo confirma. pic.twitter.com/tr0uYy6knu — Pasapalabra (@Pasapalabra19) April 11, 2020

francamente si matias assler no hizo caso cuando le dijeron que era pésimo actor menos va a hacer si le dicen que se quede en su casa — beä (@amorirxelcolo) April 11, 2020

Que rico ser empático con quienes estamos en cuarentena, zorron qlo! @matiasassler pic.twitter.com/2mAj3XtOot — The Chad Mañalich #QuedateEnCasaCTM (@TheRevenantJ) April 11, 2020

La detención de Matías Assler deja en claro que tiene la misma actitud soberbia y estúpida del zorron promedio, eso para que no lo celebren tanto. — Baltazar Cariaga Concetta (@itsbaltico) April 11, 2020