Destrozan a Julio César Rodriguez y Monserrat álvarez por caso de haitiano golpeado y detenido en sucursal de AFC

Los tuiteros no tuvieron clemencia con los animadores del Matinal de CHV.

El tema que se tomó la agenda noticiosa de la mañana de día jueves en Chile fue un video que captó el momento en que un guardia golpea con una patada a un ciudadano haitiano controlado por Carabineros tras, supuestamente, incumplir la cuarentena por contagio de Covid-19.

El hecho fue registrado en la sucursal AFC de calle Miraflores, en el centro de Santiago, hasta donde el hombre había llegado para realizar su trámite para el cobro de seguro de cesantía.

De acuerdo a Carabineros, en un control aleatorio se detectó que el hombre, con residencia en Renca, habría infringido la cuarentena, por lo que fue retenido a la espera de una ambulancia.

Sin embargo, minutos más tarde el alcalde de Renca Claudio Castro, acusó discriminación en este caso, ya que el hombre habría cumplido con la cuarentena impuesta el pasado 8 de abril.

Cuando el tema era abordado en el matinal de CHV, un video mostró cómo el guardia de aquella sucursal golpea con una patada en el trasero al afectado.

Las redes reaccionaron en contra de los animadores:

@ContigoCHV me pasa a mi o yo soy la única que no soporta a la Monserrat Álvarez ,que desagradable que, mientras hablaba el Presidente, ella leía el diario que mensaje estaba mandando? Ya no queda Canal que ver, vas al 13 está la ansiosa de Tonka no deja hablar interrumpe todo.