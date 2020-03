Hacen pebre a "Coco" Legrand por asistir a Matrimonio en plena crisis por coronavirus

#PilitayPablo fue el hashtag con el que los asistentes comenzaron a subir fotografías del evento a redes sociales.

Cabe recordar que hace unos días, el Arzobispado de Santiago hizo un llamado a reprogramar matrimonios o de lo contrario, bajar considerablemente la cantidad de invitados, debido a la crisis mundial que se vive por el coronavirus y por la posibilidad latente de contagios masivos.

El fin de semana pasado se pudo apreciar en en redes sociales, la celebración de una boda en el Colegio Santa Úrsula de Vitacura, a la que asistieron el ex ministro de Vivienda del primer gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Pérez Mackenna, y el comediante nacional "Coco" Legrand.

Los cibernautas se volcaron a twitter para criticar duramente la acción de los asistentes.

