Gustavo Quinteros recibió una dura sanción tras criticar al arbitraje en la Supercopa

Sus declaraciones lo condenaron. El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, recibió una ejemplificadora sanción tras criticar duramente el cometido arbitral del juez Fernando Véjar en la pasada Supercopa ante Magallanes.

El DT albo recibió dos fechas de castigo de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que no podrá estar en el banco de suplentes en los próximos dos duelos del Cacique en el Campeonato Nacional, que se jugarán ante Ñublense y Huachipato.

Recordemos que su castigo se dio tras tras el duelo de campeones contra Magallanes, donde el entrenador cuestionó el cometido arbitral de Fernando Véjar: “Que el Campeonato Nacional no sea dirigido por árbitros que no están capacitados como éste (Fernando Véjar). Hoy en el primer gol de ellos el delantero se apoya sobre Ramiro González y no dijo nada”.

“Luego una jugada que Thompson se va mano a mano no cobró nada. Cada vez que nos dirija es difícil que podamos ganar un partido. Podemos empatar, como empatamos hoy, pero con este árbitro…”, añadió el DT.

“No sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo. Pero para que no tengamos problemas con los jugadores, que no nos dirija más, le diré al club que haga algo. Cada vez que dirige nos perjudica mucho", cerró en aquella oportunidad.