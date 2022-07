Gustavo Quinteros realizó una rara autocrítica tras la eliminación de Colo Colo en la Sudamericana

El entrenador analizó la caída ante Internacional en Porto Alegre por el encuentro de vuelta de los octavos de final del certamen continental.

Una estrepitosa caída 1-4 protagonizó la noche del pasado martes el cuadro Colo Colo ante el elenco de Internacional de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Gustavo Quinteros lamentó la derrota y los errores defensivos que provocaron los goles de los brasileños. "Fue un partido que iniciamos ordenados, iniciamos bien y defendimos bien. Pudimos convertir en un penal, pero no fue un buen partido nuestro. Jugamos por debajo de nuestro nivel sobre todo en defensa, el equipo estuvo frágil para defender y en la marca. Los últimos dos goles los regalamos por desconcentraciones. Pagamos caro, habíamos jugado bien en la ida, pero no queda otra que asumir la derrota y trabajar para mejorar y dedicarnos al torneo nacional, donde estamos bien", inició el DT en conferencia de prensa.

Además, el ex técnico de Bolivia y Ecuador consideró que "no jugamos concentrados, nos hicieron goles tontos, falta de concentración y marca en una pelota parada y en una salida del rival. Me parece que el último gol estaba en offside, pero las líneas de repente están un poco torcidas, siempre nos pasa lo mismo. De todas maneras no marcamos bien y los dos últimos goles, fueron errores propios y nos dejan afuera. Cuando no te defiendes bien, pagas caro. Creo que pagamos demasiado caro los errores, ellos aprovecharon bien y son justos vencedores".

"No creo que la gente de Inter de Porto Alegre haya influido de forma negativa en nosotros, pero sí fue una motivación para ellos. Entraron apoyados por la gente y jugaron a un buen nivel, nosotros estuvimos por muy debajo de nuestro nivel. Si jugábamos en nuestro nivel, el resultado hubiese sido distinto. Ahora nos queda enfocarnos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile", cerró.