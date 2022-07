Gustavo Quinteros le mandó un duro mensaje a B&N tras el empate de Colo Colo ante Everton

El entrenador de los albos pidió la llegada de un delantero y otro zaguero de cara al segundo semestre en el Torneo Nacional.

Gustavo Quinteros.

Colo Colo rescató un trabajado empate ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, desaprovechando la gran oportunidad de apoderarse del liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2022.

El encuentro fue adverso para los albos, pues estuvieron en desventaja en el marcador y sufrieron las expulsiones de Jeyson Rojas y Esteban Pavez. Una vez finalizado el partido, el entrenador Gustavo Quinteros analizó el funcionamiento del equipo en el empate ante los "Ruleteros" y clamó por más refuerzos para afrontar la segunda rueda.

"Fue un partido desnaturalizado por las expulsiones. Empezamos el partido bien ordenados, incluso tuvimos dos ocasiones claras con Lucero. Fue parejo cuando estuvimos 11 contra 11. Cuando expulsaron a Pavez, el encuentro se hizo más difícil. Venimos de jugar hace tres días, y con uno menos se hace aún más complicado porque tienes que hacer más esfuerzo. El punto sirve por cómo se presentó el partido", inició en diálogo con la transmisión oficial.

Sobre las tarjetas rojas del mediocampista de contención y del lateral derecho aseguró que "voy a analizar las jugadas ahora, no las vi en detalle. No se puede hacer nada, lo bueno es que con dos jugadores menos pudimos empatar". Además, fue consultado por la situación de Maximiliano Falcón, quien quedó afuera de la citación a última hora por sufrir problemas físicos: "Falcón tiene una molestia y no queríamos arriesgarlo, Solari tiene molestia en el pubis, que se le inflama. La idea era usar a casi todos, la mitad del tiempo. Después con un hombre menos de hace difícil y ya con dos…".

Además, se refirió a la llegada de Marco Rojas, quien se convertirá en la segunda incorporación del equipo para el segundo semestre: "es un jugador que puede jugar como extremo o mediapunta, ojalá se adapte rápido".

"Estamos buscando refuerzos hace un montón de tiempo, algún defensa central o un delantero. Las opciones no vinieron por diferentes circunstancias. Lamentablemente, no incorporamos a los que teníamos en carpeta, pero se fueron a otros clubes", agregó.

Finalmente, el DT indicó que "queremos fortalecer el equipo, los defensores no pudieron venir por diferentes circunstancias. Queríamos reforzar en algunos puntos porque en la doble competencia nos cuesta. Tenemos que jugar hasta tres torneos, ojala lleguemos lo más alto posible en todos".

El siguiente duelo de los albos será el próximo martes 7 de julio, instancia donde visitarán a Internacional de Porto Alegre por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. El compromiso será en el estadio Beira Rio, a partir de las 20:30 horas.