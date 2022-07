Gustavo Quinteros le mandó el primer mensaje "sin filtro" a la U de cara al Superclásico

"El clásico vale tres puntos igual, es de mucha emoción para la gente", fue parte de lo que lanzó el entrenador.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló en conferencia de prensa tras la apretada victoria ante Huachipato en el Estadio Monumental, instancia que aprovechó para referirse al siguiente desafío de sus dirigidos: el superclásico ante la Universidad de Chile.

"El clásico vale tres puntos igual, es de mucha emoción para la gente. Tenemos que estar fuera de esos pensamientos y trabajar muy bien para seguir mejorando, corregir para que no vuelvan a suceder las situaciones adversas e ir en búsqueda del resultado como en todos los partidos", explico.

"No analicé todavía a la U. No voy a hablar porque no tengo los detalles y su verdadero funcionamiento y estrategia. Pero ya mañana y hoy a la noche miro un par de veces nuestro partido y miro al próximo rival. En la semana tendré más información de cómo juega la U, los jugadores de cuidado, las situaciones que generan en ataque y los espacios que dejan en defensa", agregó.

Sobre el problema de los azules para conseguirse un estadio para hacer de locales fuera de la capital ante su equipo, el entrenador no lamentó tanto el cambio de región, pero sí no poder contar con hinchas albos para el partido.

"A todos nos jugaría jugar un clásico en el Monumental o en el Nacional, lleno de gente, pero no puede venir toda la gente. No entiendo por qué, pero los encargados sabrán por qué lo hacen. Y esto de salir de la ciudad, Colo Colo y la U tienen hinchas en todo el país, si se pudiera, sería lindo jugar con un estadio lleno", aseguró. "Que sea donde los dos podamos dar el máximo por el espectáculo. Los dos necesitamos ganar, por distintas situaciones. Sería lindo jugar con mucha gente y brindar un espectáculo agradable para todos", cerró.