Gustavo Quinteros culpó al arbitraje tras quedar eliminado de la Copa Chile

El entrenador del elenco de Macul afirmó que su equipo no fue superado futbolísticamente y que Ñublense solo ganó con pelotas paradas.

Gustavo Quinteros.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló tras quedar eliminado ante Ñublense en los octavos de final de la Copa Chile 2022, dejando a los albos solo con el objetivo de ganar el Campeonato Nacional. Tras caer nuevamente ante su "bestia negra", Jaime García, el estratega del "Cacique" insistió en que el rival no los superó futbolísticamente.

El DT de los albos afirmó que "fue una llave cerrada, con no muchas diferencias futbolísticas. Nosotros fuimos mejores el segundo tiempo en Chillán y todo este partido futbolísticamente, pero no lo pudimos reflejar en el resultado. Ellos pasaron merecidamente porque aprovecharon tres pelotas paradas", dijo en conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Yo estoy conforme con nuestro juego y con la propuesta de ir a buscar siempre el resultado. En el juego estoy contento porque creo que fuimos mejores que el rival. Futbolísticamente no fuimos superados. Si no fuera así sí me preocuparía, pero no fue así", agregó.

Pero el análisis del juego no fue de lo único que habló Quinteros. Al ser consultado por el arbitraje, el DT argentino-boliviano no se guardó nada. "Ponen al árbitro que favorece a los que defienden y no favorece a los que atacan. Se tiran al piso, hacen tiempo, demoran el arquero al sacar, no cobra los faltas ofensivos, sino que los cobra al revés. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el resultado. El rival no ganó merecidamente porque hicieron tres goles y nosotros dos", explicó.

"Yo no hablo de los árbitros cuando terminan los partidos. Yo veo y bueno, hay que seguir adelante y rezar para que la próxima vez nos dirija mejor. Qué se yo", cerró entre risas el entrenador de los albos.